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Инженер-испытатель космической станции «Алмаз» рассказал о 70-дневном эксперименте по ее управлению

Егор Левин
17:05 18.04.2021
Принимать еду приходилось из тюбиков, а пить воду - через баки с трубкой-мундштуком, напоминающими кальян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Советская космическая станция «Алмаз» была достаточно сложной в устройстве для того, чтобы сразу испытывать ее в космосе. Учиться управлению было необходимо 2 года, а в первом отряде космонавтов «Алмаза» были инженеры конструкторского бюро Челомея. Экспериментальный полет проходил на Земле в течение 70 дней.

Впервые в истории отечественной космонавтики участникам опыта приходилось такое длительное время питаться космической едой из тюбиков. Как рассказал команде «Военной приемки» начальник НИЦ «НПО машиностроения» и инженер-испытатель «Алмаза» Леонард Смиричевский, у каждого члена команды за время эксперимента то и дело появлялись свои специфичные пожелания, и в контексте еды, и не только. Его самого предложенные условия полностью устраивали.

Пить воду также приходилось довольно специфичным образом - через специальные баки с трубкой-мундштуком, напоминающими кальян, подавать воду в которые приходилось, механически нажимая рычаг.

Бытует мнение, что попасть на испытания «Алмаза» хотели многие космонавты, так как на нем были собраны все самые передовые на то время технологии, а все бытовые вопросы были решены на борту гораздо лучшим способом, чем, к примеру, на станции «Союз». На гражданских станциях о таком комфорте даже не мечтали.

Ранее в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны России имени В.П. Чкалова показали специальную огромную барокамеру, создававшуюся для «Алмаза». Внутри нее инженеры смогли полностью воссоздать условия открытого космоса.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Военный космос. Боевой “Алмаз”» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV. В нем речь идет о лазерных пушках, спутниках-истребителях, бластерах и космолетах, а также впервые на телевидении вновь придет в действие первая в мире боевая космическая станция «Алмаз».

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