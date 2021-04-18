Инженер-испытатель космической станции «Алмаз» рассказал о 70-дневном эксперименте по ее управлению

Советская космическая станция «Алмаз» была достаточно сложной в устройстве для того, чтобы сразу испытывать ее в космосе. Учиться управлению было необходимо 2 года, а в первом отряде космонавтов «Алмаза» были инженеры конструкторского бюро Челомея. Экспериментальный полет проходил на Земле в течение 70 дней.

Впервые в истории отечественной космонавтики участникам опыта приходилось такое длительное время питаться космической едой из тюбиков. Как рассказал команде «Военной приемки» начальник НИЦ «НПО машиностроения» и инженер-испытатель «Алмаза» Леонард Смиричевский, у каждого члена команды за время эксперимента то и дело появлялись свои специфичные пожелания, и в контексте еды, и не только. Его самого предложенные условия полностью устраивали.

Пить воду также приходилось довольно специфичным образом - через специальные баки с трубкой-мундштуком, напоминающими кальян, подавать воду в которые приходилось, механически нажимая рычаг.

Бытует мнение, что попасть на испытания «Алмаза» хотели многие космонавты, так как на нем были собраны все самые передовые на то время технологии, а все бытовые вопросы были решены на борту гораздо лучшим способом, чем, к примеру, на станции «Союз». На гражданских станциях о таком комфорте даже не мечтали.

Ранее в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны России имени В.П. Чкалова показали специальную огромную барокамеру, создававшуюся для «Алмаза». Внутри нее инженеры смогли полностью воссоздать условия открытого космоса.

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