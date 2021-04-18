«Славная охота»: дельфины в погоне за кефалью подплыли к самому берегу на пляже в Анапе

Несколько дельфинов, охотясь за кефалью неподалеку от одного из пляжей Анапы, так увлеклись процессом, что подплыли буквально к берегу. Загнав рыбу на мелководье, млекопитающие попытались ее окружить, что не тут-то было: стая кефали оказалась не менее проворной.

На радость прогуливающимся в этот момент вдоль берега местным жителям, морские обитатели устроили «догонялки», пугая одним своим видом будущую добычу, которая выпрыгивала из морской воды, извиваясь в воздухе.

Судя по видео, афалины, кажется, не съели ни одной рыбы, но явно получили удовольствие, от этой «славной охоты».