Эксперт назвал недорогой орех, по ценности ничем не уступающий пекану и миндалю

Про способность орехов благотворно влиять на здоровье человека слышали все. В чем именно заключается польза орехов «Звезде» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

В первую очередь, отметил эксперт, орехи очень полезны для организма с точки зрения диетологии. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты - омега-3-6-9.

«Вторая позиция - это хороший растительный белок. Вообще особенно после 40 человеку, как ни странно, не хватает ни животного белка, а растительного. Нужно немножко менять соотношение, чтобы растительного белка было побольше. Орехи - это один из продуктов с неплохим содержанием растительного белка», - заметил Гинзбург.

Третий важный момент - минералы и витамины.

«Орехи, как правило, богаты витаминами группы B, богаты такими минералами как цинк, железо, йод и иногда селен. Вот по части селена по-моему бразильский орех является вообще рекордсменом как фактор, избирательно накапливающий селен. В этом плане бразильский орех - его бы переедать не надо, потому что избыток селена нежелателен», - предупредил эксперт.

Гинзбург подчеркнул, что переедать орехи не следует - все-таки они достаточно жирные. При избытке потребления это может приводить к накапливанию жира в организме.

«Если говорить о количествах, 40-50 грамм в день смеси орехов - это прям очень-очень хорошо. Причем, по цене, конечно, мы знаем, очень дорого стоит пекан, очень дорого стоит миндаль и очень недорого стоит арахис. Вот с диетологической точки зрения арахис совсем ничем не уступает тому же пекану. Плюс в арахисе имеется очень важный такой компонент для питания - это ресвератрол - противовоспалительный такой фактор, который помогает продлению жизни», - отметил Гинзбург.

Что касается замачивания орехов, то, заявил эксперт, нельзя сказать, что с них можно вымочить что-либо вредное, ведь если бы в орехах действительно было что-то вредное, то это бы имели «как обязательно условие». К примеру, вспомнил Гинзбург, рекомендуется замачивать грибы - сморчки или грузди - для того, чтобы убрать лишнюю горечь. Можно и не вымачивать, однако во вкусе будет присутствовать горечь. С орехами, резюмировал эксперт, такой рекомендации нет, однако некоторые, действительно, говорят, что после замачивания орехи становятся вкуснее.