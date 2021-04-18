Своя вселенная: как в барокамере для станции «Алмаз» создали космос

В Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны России имени В.П. Чкалова установлены несколько различных по размерам барокамер, в которых проходят тренировки российских космонавтов и космических аппаратов. Одно из таких устройств является особенно интересным.

В ГЛИЦ испытывались все отечественные космические станции, кроме боевого «Алмаза», ставшего главным героем нового выпуска «Военной приемки» на телеканале «Звезда». Барокамера, построенная специально для него, полностью заняла большое высокое помещение.

Космос - это невесомость, разряженное пространство, тотальный холод и горячее Солнце. Для воссоздания всех условий космоса в конструкторском бюро Челомея и построили огромную барокамеру.

Процесс заключался в подаче в камеру жидкого азота, который имитировал холод, и работе специальной установки, полностью имитирующей Солнце. Казалось бы, это фантастика, но нет, все это существует в реальной жизни.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Военный космос. Боевой “Алмаз”» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV. В нем речь идет о лазерных пушках, спутниках-истребителях, бластерах и космолетах, а также впервые на телевидении вновь придет в действие первая в мире боевая космическая станция «Алмаз».