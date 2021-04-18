В стране и мире Монастырский шеф-повар рассказал о том, как найти настоящий русский кулич Алена Миронова Шеф-повар московского Данилова монастыря рассказал, каким на самом деле должен быть истинный русский пасхальный кулич и где его найти. © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Второго мая состоится главный праздник православных христиан - Святая Пасха. Кулич - один из самых традиционных элементов трапезы. О том, как выбрать правильный, настоящий русский кулич, «Звезде»‎ рассказал шеф-повар московского Данилова монастыря Олег Ольхов. Так, эксперт отметил, что традиционный кулич выпекается с определенным набором ингредиентов - мука, молоко, яйца, сливочное масло, изюм. «Там не должно быть разрыхлителя теста. Если в рецептуре вы видите, что там входит разрыхлитель теста или еще, допустим, какие-то усилители вкуса, то это уже формально вообще не кулич. Это кекс. Вот у кекса такая рецептура, там можно разрыхлять тесто. Куличи - нет. Поэтому он приготавливается так долго. То есть кулич обычный, безопарный, на быстрых дрожжах, тесто его должно подходить в общем итоге не менее 5 часов, и еще он где-то от 40 минут выпекается. То есть около 6 часов, не считая вот замеса, составляет производство нормального кулича. А тот, который, так сказать, более аутентичный, старинный кулич - он приготавливается на опаре. Опара готовится на закваске. И, соответственно, этот кулич готовится вообще 12 часов», - рассказал Ольхов. Эксперт подчеркнул, что в промышленном производстве изготавливают в основном продукты, по форме напоминают куличи. «Но в них добавляют всевозможные разрыхлители и так далее, быстрые дрожжи, чтобы быстро приготовить. Соответственно, это не куличи как таковые. Для того, чтобы нормальный кулич купить, вам нужно приобретать их при монастырских пекарнях, где их специально в это время выпекают в больших количествах», - рекомендует эксперт. Шеф-повар заметил, что диагностировать качество кулича по внешнему виду невозможно. «Вот эти куличи, которые промышленным способом делают на хлебозаводах, они выглядят так же, как и куличи традиционные, во всяком случае, русские куличи, потому что итальянские выглядят, конечно, по другому немножко. Их сразу можно отличить. Они очень дорогие. На них написано, что они произведены в Италии и по технологии итальянской. А наши делают по форме такие же куличи, как и должны быть, но только там в составе написано, что присутствуют усилители, разрыхлители и другие пищевые добавки, красители. Это можно понять только прочитав упаковку», - обратил внимание эксперт. Ольхов заметил, что если в составе указан разрыхлитель, то продукт уже нельзя считать куличом. Если же важно получить настоящий кулич, который произведен по технологии предков, тогда, резюмировал эксперт, придется приехать в какой-нибудь из монастырей и купить себе настоящий кулич, где его можно будет сразу и освятить. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика