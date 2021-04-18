Москвичей ждет барическая «яма»: показания барометров понизятся сразу на 20 единиц

Период аномально теплой погоды в центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень. Как рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, причиной тому станет балканский циклон, который принесет с собою обильные дожди.

«Пик ливней придется на среду 21 апреля, когда в осадкомеры всего за сутки попадет до 25 миллиметров осадков, или около половины всего объема месячной влаги», - рассказал метеоролог.

Температура в ночь на вторник 20 апреля рухнет до 0...+5 градусов, из-за чего в некоторых районах вместе с дождем может пойти мокрый снег. А днем столбики термометров едва ли покажут +10 градусов, что соответствует климатическим показателям октября.

«Непогода будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления, что низвергнет москвичей в "барическую яму". С 20 на 21 апреля показатели барометров опустятся сразу на 20 единиц, с 752 до 732 мм ртутного столба, что сразу же скажется негативно на самочувствии метеозависимых людей», - рассказал Тишковец.

Однако к концу недели потеплеет до +15-20 градусов, пообещал синоптик, после чего ожидается новая волна холода, и до конца апреля идеальная погода уже вряд ли установится.