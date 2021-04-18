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Память о подвиге: «Волонтеры Победы» приняли участие в Международном субботнике

Светлана Головина
01:10 18.04.2021
Активисты благоустроили монументы памяти солдат, павших в боях против фашисткой Германии.
© Видео: ВОД «Волонтеры Победы» © Фото: ВОД «Волонтеры Победы»
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Движение «Волонтеры Победы» провело международный субботник в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны. В рамках акции на территории России и за рубежом благоустроили монументы памяти солдат, павших в боях против фашисткой Германии.

В Великобритании отделение волонтерского движения при участии «Русского дома» провели очистку территории у советского военного мемориала в Лондоне. Памятник волгоградского скульптура Сергея Щербакова был установлен в 1999 году. Он представляет собой трехметровой бронзовый монумент в виде склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, у подножия - гранитная плита со словами памяти.

© ВОД «Волонтеры Победы»

Активисты Махачкалы в этом году привели в порядок памятники на воинском кладбище русских захоронений. В зависимости от степени изношенности материалов волонтеры осуществляли и ремонтные работы, в частности, шпаклевали трещины.

«Наша задача - сохранить историю. Проводя субботники и памятные мероприятия, мы преподносим пример молодому поколению и привлекаем внимание к тому, что у нас есть уникальная история. Ухаживая за памятниками людей, которые отдали жизнь в борьбе с фашизмом, мы показываем, что помним об их подвиге», - сказал председатель ДРО ВОД «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов.

Работы проводились организацией при поддержке ГУ МЧС и комитета по спорту, туризму и делам молодежи. Всего было задействовано около 70 человек.

На Крымском полуострове в Севастополе волонтеры облагородили территорию 114 береговой батареи, которая принимала активное участие в обороне города в годы Великой Отечественной войны. Активистами убраны прилегающие территории, обновлены цветы и вымыты все памятные таблички.

© ВОД «Волонтеры Победы»

По словам руководителя регионального отделения движения Николиной Александры, благоустройство мест захоронения - это честь для каждого волонтера, поскольку главное, что должно сделать молодое поколение - сохранить культурное наследие и память о предках, падших в боях с фашизмом.

Также субботники прошли в Московской, Самарской и Саратовской областях, Татарстане, Латвии, Польше, Азербайджане и других городах и странах.

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