Память о подвиге: «Волонтеры Победы» приняли участие в Международном субботнике
Активисты благоустроили монументы памяти солдат, павших в боях против фашисткой Германии.
© Видео: ВОД «Волонтеры Победы» © Фото: ВОД «Волонтеры Победы»
Движение «Волонтеры Победы» провело международный субботник в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны. В рамках акции на территории России и за рубежом благоустроили монументы памяти солдат, павших в боях против фашисткой Германии.
В Великобритании отделение волонтерского движения при участии «Русского дома» провели очистку территории у советского военного мемориала в Лондоне. Памятник волгоградского скульптура Сергея Щербакова был установлен в 1999 году. Он представляет собой трехметровой бронзовый монумент в виде склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, у подножия - гранитная плита со словами памяти.
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