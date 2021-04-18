СМИ: Санкт-Петербургу могут дать право на проведение дополнительных матчей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отдать Санкт-Петербургу право провести дополнительные матчи чемпионата Европы. Как выясняется, власти Бильбао, Дублина и Мюнхена пока еще до сих пор не предоставили подтверждения о том, что смогут допустить зрителей на трибуны в связи с ситуацией по инфекции коронавируса в их городах.

Как сообщает Daily Mail, руководящий орган европейского футбола в понедельник должен объявить о том, что статуса города-хозяина турнира лишится Дублин. Поэтому нужно будет найти альтернативные стадионы для организации трех матчей группового этапа (Польша - Словакия, Швеция - Словакия и Швеция - Польша), а также игры 1/8 финала.

Поэтому в настоящее время ведутся переговоры о том, что получить дополнительно несколько игр может Санкт-Петербург, где и без того должны пройти три матча группового этапа (два - с участием сборной России) и игра 1/4 финала.

Впрочем, рассматриваются и другие варианты стадионов в континентальной Европе. Источники утверждают, что один из матчей группового этапа может быть перенесен на стадион лондонского «Тоттенхэма».

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.