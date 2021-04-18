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Россиянин попал в ловушку китайского шоу талантов, став кумиром местных девушек

Алена Миронова
11:44 18.04.2021
Молодой человек из России попал в китайское шоу, которое хочет покинуть, однако не может этого сделать, потому что китайские фанатки продолжают отдавать за него свои голоса.
Россиянин попал в ловушку китайского шоу талантов, став кумиром местных девушек
© Фото: lelushfans, instagram
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Молодой человек из России случайно попал на китайское шоу талантов и стал кумиром китайских девушек. 

Владислав Иванов — 27-летний студент из Владивостока. В Китай он приехал для того, чтобы поработать переводчиком на популярном китайском шоу талантов Produce Camp 2021. Однако в один из моментов продюсеры проекта подметили юношу и предложили ему принять участие в шоу, поскольку не хватало одного конкурсанта. Россиянину пообещали, что уже через 2 недели он сможет вернуться домой. Владислав согласился и взял себе псевдоним Lelush.

Несмотря на то, что молодой человек не отличается выдающимся голосом и танцевальными способностями, он сильно полюбился китайской публике, став местной звездой. С самого начала юноша заявляет, что он устал и хочет уехать домой, однако не может сделать этого из-за условий контракта, согласно которому единственный способ покинуть шоу - проиграть. Фанаты продолжают из раза в раз отдавать за юношу свои голоса.

Для того, чтобы освободить россиянина, в TikTok и Twitter появились хэштеги #свободулелушу, #FreeLelush. Однако пока это не принесло никаких результатов.

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