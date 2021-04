В стране и мире Кожа напрокат: найдена загадочная история 400-летней давности сделанной в Италии пластической операции по исправлению носа Валентина Пескова В книге 1624 года бельгийский физиолог Ян Баптиста ван Гельмонт описал удивительный случай, когда пациент вновь лишился пересаженного ему хирургом в Италии носа после смерти донора, у которого он купил кожу для операции. © Фото: The Board of Trustees of the Science Museum Читайте нас на: Известный бельгийско-голландский физиолог, врач и мистик Ян Баптиста ван Гельмонт в своей книге 1624 года рассказал о необычной пластической операции, когда пациент, лишившись своего естественного и натурального носа в результате «некоего сражения», захотел восстановить свой прежний облик, прибегнув к помощи врача. Об этой истории узнали журналисты The Independent. Мужчина обратился к самому знаменитому в то время итальянскому хирургу Гаспаре Тальякоцци, который предложил пациенту восстановить нос из кусочков его же собственной кожи, пересаженной для трансплантации из другого места на его теле. Однако мужчина настаивал на том, что он хочет прибегнуть к покупке кожи из донорского материала другого человека. Готовый пожертвовать за деньги часть своей кожи донор нашелся среди местных носильщиков. Операция прошла удачно, однако затем случилось нечто мистически-ужасное: через какое-то время у мужчины с пересаженной чужой кожей нос «резко похолодел». Как выяснилось позже, именно в этот момент умер тот самый носильщик, от которого ему пересадили донорский материал. В результате новый нос пациента просто провалился, как это было и до операции с его собственным, и на месте образовалась все та же пустая дыра. Голландский физиолог настаивал, что произошедшая история - не является сверхъестественной или «суеверной», а доказывает мощную связь между частью тела человека и его оригинальным владельцем. Что далее уже наводило ученых на размышления и споры о возможном воскресении тела человека после его смерти. Как известно, в XVI и XVII веках люди, жившие в эпоху Ренессанса в искусстве, очень страдали от «французской оспы», которую тогда не умели лечить. У мужчин часто в результате этой половой инфекции проваливался нос, а затем они могли заразить данным заболеванием членов своих семей - жен, у которых в дальнейшем могли родиться дети с данной инфекцией в генах. Обладатели искусственных носов, полученных в результате операции у пластического хирурга, старались скрыть тот факт, что их новый нос - не настоящий, поскольку они потеряли свою оригинальную часть тела в результате заболевания, появившегося у них постыдным путем. И когда хирурги чаще всего предлагали восстановить мужчинам их нос из металлического серебряного протеза, они отказывались, так как понимали, что это будет сразу же заметно. Когда нашелся хирург Тальякоцци, который начал специализироваться на пересадке кожи для формирования носа из донорского материала, к нему сразу же выстроилась очередь из желающих выглядеть так, как им было изначально положено природой. Итальянский медик умер в 49 лет, успев изрядно прославиться. Неизвестно, какое количество операций он успел сделать всего, но вот одна из них совершенно точно, как говорят сегодня, «пошла не так», и прооперированному мужчине не удалось скрыть от окружающих тот факт, что его нос - не настоящий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика