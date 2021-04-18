Житель села в Армении не дал Пашиняну возложить цветы к могиле своего родственника

Житель села Гетап в Армении не дал разрешения премьер-министру страны Николу Пашиняну возложить цветы к могиле своего родственника, погибшего в Нагорном Карабахе в период обострения конфликта. Гражданин заявил, что как родственник умершего имеет право так поступить.

После произошедшего премьер сделал попытку побеседовать с мужчиной, однако встретился с негативной реакцией. Гражданин заявил, что во время поисков тела, представители властей не оказали никакой помощи, а лишь мешали процессу.

После такого ответа Пашинян не стал настаивать и покинул место. Об этом рассказал ресурс news.am.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что собирается подать в отставку в последние десять дней текущего месяца. Он добавил, что для соблюдения протокола он выдвинет себя на пост премьер-министра вновь, а фракция его не изберет.