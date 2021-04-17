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Wall Street Journal: проблемы в электросистеме Boeing 737 MAX могут быть масштабнее, чем казалось

Алена Миронова
09:38 17.04.2021
В Wall Street Journal рассказали о масштабах проблем в электросистеме Boeing 737 MAX.
Wall Street Journal: проблемы в электросистеме Boeing 737 MAX могут быть масштабнее, чем казалось
© Фото: Stefanopoulos Thierry, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Проблемы в электросистеме Boeing 737 MAX могут быть куда масштабнее, чем казалось. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

Американский производитель авиационной техники Boeing на прошедшей неделе порекомендовал 16 клиентам обратить внимание на вероятную проблему с электросистемой в определенных партиях самолетов 737 MAX. Речь велась о заземлении компонентов системы электропитания.

Как отметили в газете, потенциальная проблема была связана с заземлением резервной системы электропитания в системе самолетов. Изменение в способе установки этого блока питания в начале 2019 года могло нарушить заземление. В целом проблему описывают как связанную с нанесением лакокрасочного покрытия, что, в свою очередь, может повлиять на заземление электронных систем лайнера. Эта проблема может затрагивать около 90 самолетов в парках авиакомпаний, а также из числа тех, которые авиаперевозчики заказали, но пока не получили.

В издании подчеркнули, что регулирующие органы США не считают, что эта проблема провоцирует непосредственную угрозу безопасности, так как она связана с резервной системой самолета.

Напомним, Boeing 737 MAX не летал с марта 2019-го года, после двух подряд катастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек. Расследование выяснило, что причиной крушения в обоих случаях стала ошибка в системе маневрирования. В ноябре прошлого года Федеральное авиационное управление США дало разрешение на возобновление эксплуатации этих самолетов.

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