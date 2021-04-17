В стране и мире На кладбище в Тверской области бушует пожар Валентина Пескова Возгорание на территории Щупинского кладбища произошло из-за контролируемого пала травы и нанесло большой ущерб захоронениям. © Видео: Благоустройство г. Ржев, ВКонтакте © Фото: Благоустройство г. Ржев, ВКонтакте Читайте нас на: Во Ржеве на территории Щупинского городского кладбища начался сильный пожар. По предварительной информации, известной из соцсетей очевидцев, огнем охвачена основная территория кладбища. Возгорание началось из-за неконтролируемого поджога сухой травы, пишет Tverigrad. Пламя не повредило мраморные и гранитные надгробия, однако нанесло ощутимый ущерб деревянным крестам на могилах. Также пострадали пластиковые цветы и венки: на том месте, где прошел пожар, - они полностью уничтожены. Дальнейшая информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика