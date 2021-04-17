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На Варшавском шоссе в ДТП столкнулись девять автомобилей

Валентина Пескова
09:16 17.04.2021
Крупная авария произошла в районе дома 9 по Варшавскому шоссе, где после столкновения девяти автомобилей образовалась пробка на протяжении трех километров.
На Варшавском шоссе в ДТП столкнулись девять автомобилей
© Фото: Дептранс Москвы
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Крупная авария произошла на Варшавском шоссе недалеко от дома 9, где столкнулись сразу девять автомобилей, в том числе - два крупноразмерных грузовых автомобиля.

Согласно предварительной информации Департамента транспорта, пострадавших в аварии нет.

Три участника ДТП уже смогли освободить проезжую часть самостоятельно. Однако остальные участники по-прежнему перегораживают полосы для проезда, из-за чего движение транспорта в сторону центра затруднено на три километра.

На месте работают оперативные службы.

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