На Варшавском шоссе в ДТП столкнулись девять автомобилей

Крупная авария произошла на Варшавском шоссе недалеко от дома 9, где столкнулись сразу девять автомобилей, в том числе - два крупноразмерных грузовых автомобиля.

Согласно предварительной информации Департамента транспорта, пострадавших в аварии нет.

Три участника ДТП уже смогли освободить проезжую часть самостоятельно. Однако остальные участники по-прежнему перегораживают полосы для проезда, из-за чего движение транспорта в сторону центра затруднено на три километра.

На месте работают оперативные службы.