На Варшавском шоссе в ДТП столкнулись девять автомобилей
Крупная авария произошла в районе дома 9 по Варшавскому шоссе, где после столкновения девяти автомобилей образовалась пробка на протяжении трех километров.
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Крупная авария произошла на Варшавском шоссе недалеко от дома 9, где столкнулись сразу девять автомобилей, в том числе - два крупноразмерных грузовых автомобиля.
Согласно предварительной информации Департамента транспорта, пострадавших в аварии нет.
Три участника ДТП уже смогли освободить проезжую часть самостоятельно. Однако остальные участники по-прежнему перегораживают полосы для проезда, из-за чего движение транспорта в сторону центра затруднено на три километра.
На месте работают оперативные службы.