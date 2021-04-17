Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в ответ на их атаку

Командование армия Израиля сообщило, что в ночь на субботу ВВС страны нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты, которая была выпущена по Израилю из сектора Газа.

«Истребители и боевые вертолеты израильской армии нанесли удар по ряду военных целей ХАМАС в секторе Газа, в том числе по учебному объекту ХАМАС, строящемуся посту для установки зенитных ракет», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы военных.

Также под удар армии Израиля попали предприятие по производству бетона для строительства подземных туннелей и склада боеприпасов и подземная инфраструктура группировки.

В пятницу вечером, 16 апреля, по израильской территории была выпущена одна ракета. Сирены воздушной тревоги прозвучали в двух населенных пунктах на юге страны.