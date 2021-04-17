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Эксперт рассказал, как спасти телефон, если в него попала вода

Алена Миронова
09:25 17.04.2021
Эксперт по ремонту бытовой техники дал совет по спасению телефона, попавшего в воду.
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если в него попала вода
© Фото: Sascha Steinach, dpa-Zentralbild, Globallookpress
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При эксплуатации любого телефона всегда может произойти такая непредвиденная ситуация, как попадание воды. О том, как спасти гаджет в такой ситуации «Звезде»‎ рассказал эксперт по ремонту бытовой техники Никита Пчелкин.

Эксперт подчеркнул, что в технических характеристиках любого гаджета должно быть указано, что аппарат имеет водную защиту по стандарту IP. 

«Многие смартфоны современные, последние модели, пытаются вводить клиента в заблуждение - указывать, что он подходит по стандарту IP, а на самом деле этого нет. Кроме того, как верить производителю на слово - другого варианта нет. Человек должен для себя понимать, что любое погружение любого смартфона, любого гаджета в воду для него - смертельно», - отметил Пчелкин.

Он объяснил, что вода попадает в те места, где ее никогда не получится высушить, не разбирая при этом гаджет.

«Все эти сказки про высушить феном, положить в рис - это все сказки, потому что вода попадает, в первую очередь, на дорожки платы. Если даже не было короткого замыкания и на какой-то момент вам повезло, вы успели выключить смартфон и не было короткого замыкания, и в этот момент смартфон не перестал работать..вы можете его посушить, включить. И вам будет казаться, что все работает. На самом деле это не так. Потому что вода, кроме того прочего, что она имеет свойство делать короткое замыкание, она имеет свойство оставлять окисление. И процесс окисления может идти даже когда смартфон уже сухой и вам кажется, что все обошлось. На самом деле это не так», - предупредил эксперт.

Резюмируя, эксперт порекомендовал при любом попадании воды в смартфон отнести его в сервисный центр, чтобы там его разобрали и просушили, добавив, что затягивать с этим не стоит - чем сильнее затягивается момент передачи телефона в сервисный центр, тем больше шансов что «утопленник» в итоге принесет кучу проблем.

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