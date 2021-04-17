Космический корабль «Союз МС-17» с экипажем МКС приземлился в Казахстане

После полугодовой вахты на МКС на Землю вернулся экипаж космонавтов составе россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американской астронавтки Кэтлин Рубинс.

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-17» состоялась ориентировочно в 7.56 по московскому времени в традиционном для этого районе - в 147 километрах юго-восточнее от Жезказгана в Казахстане.