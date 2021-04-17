Космический корабль «Союз МС-17» с экипажем МКС приземлился в Казахстане
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс благополучно вернулись на Землю после полугодовой экспедиции, в 7.41 над кораблем развернулся вытяжной, а затем купол основного парашюта, после чего корабль сел в Казахстане.
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После полугодовой вахты на МКС на Землю вернулся экипаж космонавтов составе россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американской астронавтки Кэтлин Рубинс.
Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-17» состоялась ориентировочно в 7.56 по московскому времени в традиционном для этого районе - в 147 километрах юго-восточнее от Жезказгана в Казахстане.