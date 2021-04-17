В Крыму объяснили закрытие части акватории Черного моря

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал не спекулировать и не политизировать и на теме закрытия части акватории Черного моря, поскольку действия, которые совершает Россия на своей территории, - это ее внутреннее дело.

«Россия вправе принимать любые меры и действия в своих территориальных водах для защиты государственных интересов. Учитывая постоянное нагнетание обстановки Украиной и странами НАТО у границ России, все предпринимаемые нами меры - оправданы и целесообразны», - цитирует Гемпеля РИА Новости.

Россия, отметил Гемпель, всегда ведет себя корректно и сдержанно в международных отношениях, поэтому другим странам стоит брать с нее пример.

Согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, в России с 24 апреля до 31 октября временно запрещается мирный проход через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря обеспокоились в НАТО и МИД Украины.