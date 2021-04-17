Первая группа призывников из Северной Осетии пополнила ряды российской армии

Для прохождения воинской службы по призыву из Северной Осетии в подразделения Южного военного округа 16 апреля отправились четыре группы призывников. Всех молодых военнослужащих обеспечили военной формой и выдали предметы первой необходимости.

В весеннюю призывную компанию ряды Российской армии пополнят более 900 человек из Северной Осетии. Следующая группа военнослужащих отправится в воинские части 19 апреля.

В первом призыве успешно прошли медкомиссию 25 человек, которые дважды сдали тест на коронавирус. Весенний призыв начался в России 1 апреля. По всей стране в войска направят более 134 тысяч человек.

Прошлый весенний призыв в ряды российской армии совпал с началом пандемии COVID-19. Тогда военкомат в кратчайшие сроки перестроил работу и перешел на дистанционный формат. Несмотря на улучшение эпидобстановки, сейчас меры предосторожности по-прежнему сохраняются.