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Первая группа призывников из Северной Осетии пополнила ряды российской армии

Валентина Пескова
06:52 17.04.2021
Четыре группы новобранцев, которые будут служить в воинских частях подразделений Южного военного округа, отправили из Северной Осетии 16 апреля после прохождения медкомиссии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Для прохождения воинской службы по призыву из Северной  Осетии в подразделения Южного военного округа 16 апреля отправились четыре группы призывников. Всех молодых военнослужащих обеспечили военной формой и выдали предметы первой необходимости.

В весеннюю призывную компанию ряды Российской армии пополнят более 900 человек из Северной Осетии. Следующая группа военнослужащих отправится в воинские части 19 апреля.

В первом призыве успешно прошли медкомиссию 25 человек, которые дважды сдали тест на коронавирус. Весенний призыв начался в России 1 апреля. По всей стране в войска направят более 134 тысяч человек.

Прошлый весенний призыв в ряды российской армии совпал с началом пандемии COVID-19. Тогда военкомат в кратчайшие сроки перестроил работу и перешел на дистанционный формат. Несмотря на улучшение эпидобстановки, сейчас меры предосторожности по-прежнему сохраняются.

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