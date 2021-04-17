В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией

На Украине оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией. В государстве изучают сценарии обороны в «случае российской агрессии» без привлечения вооруженных сил союзников. Об этом сообщил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — заявил Наев в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Ранее в Кремле заявили, что Украина превращается в нестабильный регион. Отвечая на вопрос о реакции Владимира Путина на призыв Ангелы Меркель отказаться от военного присутствия у границ с Украиной, Песков подчеркнул, что любая соседняя страна принимает меры по защите своих границ.