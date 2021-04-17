Бастрыкин подписал приказ о поощрении медалью врачей из Благовещенска, проводивших операцию во время пожара

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал приказ о поощрении медалью СК России «Доблесть и отвага» врачей кардиохирургического центра Благовещенска, которые прооперировали пациента во время пожара.

Пожар в здании кардиохирургического центра в Благовещенске произошел 2 апреля. Его площадь составила 1,6 тысячи квадратных метров, загорелась кровля. Бригада медиков из восьми человек оперировала 62-летнего пациента прямо во время возгорания, не покидая операционную. Когда же экстренная операция была завершена, мужчину эвакуировали и доставили в Амурскую областную клиническую больницу.

Накануне, 13 апреля, мужчину уже выписали из больницы - он отправился домой в поселок Февральск. Через два месяца он должен приехать на обследование обратно к врачам.

Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.