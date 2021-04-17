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Вильфанд предупредил, чего не стоит ждать от лета

Валентина Пескова
06:22 17.04.2021
Предстоящий летний сезон, согласно прогнозу Гидрометцентра, будет неоднородным, поэтому рассчитывать на то, все три месяца будут жаркими, все-таки не стоит.
Вильфанд предупредил, чего не стоит ждать от лета
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Ждать от предстоящего лета устойчивой погоды россиянам не стоит. В ходе сезона, как прогнозирует глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, будут как вспышки тепла и засушливой погоды, так и холодные периоды дождей.

«Не стоит рассчитывать, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет», - пояснил Вильфанд каналу «Москва 24».

Как уточнил глава Гидрометцентра, предстоящее лето-2021, говоря об умеренных широтах европейской части России, ожидается в целом нехолодным.

«В частности, в Московском регионе, температурный режим ожидается около и выше нормы», - сообщил метеоролог.

Согласно предположению специалиста, летний сезон не будет засушливым, но и ждать переизбытка осадков тоже не стоит.

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