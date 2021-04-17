Оборона и наступление: более 1,5 тысячи мотострелков в Сибири провели боевые стрельбы

Более 1,5 тысячи военнослужащих мотострелковых соединений объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, выполнили боевые стрельбы в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Военнослужащие мотострелковых соединений совершили марши на штатной технике в заданные районы, отработав задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника. Кроме того, мотострелки отработали задачи по ведению боевых действий в обороне и наступлении с выполнением стрельб из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б3.

Тактические приемы отрабатывались как в ночное, так и в дневное время. На полигонах соединений было подготовлено более двух тысяч мишеней, имитирующих командные пункты, бронетехнику, огневые средства и живую силу противника.