Связисты ВВО прошли проверку комиссией Генштаба ВС РФ в Хабаровске

В Хабаровске подразделения войск связи Восточного военного округа приняли участие в проверке войск ВВО комиссией Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В ходе мероприятия связисты отработали задачи по организации связи с воинскими частями и подразделениями других видов и родов войск, а также в короткие сроки организовали передачу команд управления по проводным и беспроводным линиям связи. Военнослужащие в составе расчетов совершили марш в колонне по установленному маршруту и преодолели «зараженный» участок местности в средствах индивидуальной защиты.

По прибытию в назначенный район ими был проведен комплекс мероприятий по развертыванию и маскировке военной техники. Кроме того, военные выполнили прокладку кабельных линий связи и подготовили аппаратуру для передачи сигналов боевого управления.

Отдельным элементом проверки стало отражение нападения на колонну военной техники условных диверсионных групп.