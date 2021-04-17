Российский корабль «Союз МС-17» покинул МКС

Отечественный корабль «Союз МС-17», на борту которого сейчас находится экипаж из трех человек, отстыковался от Международной космической станции. В скором времени его спускаемый аппарат прибудет на Землю, а приборный и бытовой отсеки сгорят в атмосфере планеты.

Посадка состоится примерно в 7.56 по московскому времени в Казахстане. Об отбытии судна от МКС стало известно из видеотрансляции Роскосмоса.

На «Союзе МС-17» на Землю вернутся двое российских космонавтов Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, пробывших на станции полгода, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. После прибытия Рубинс направится из Казахстана в Соединенные Штаты.