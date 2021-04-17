Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В международных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменены 23 рейса.
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В международных аэропортах Москвы отменили 23 рейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Согласно данным, во Внуково один рейс был задержан, отменены 16, в Домодедово - четыре, в Шереметьево - три.
В частности, изменение в расписании произошло на международных вылетах в направлении: Анталья, Стамбул, Дубай и Ларнака.
Детали отмены и задержки рейсов не уточняются.