Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В международных аэропортах Москвы отменили 23 рейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Согласно данным, во Внуково один рейс был задержан, отменены 16, в Домодедово - четыре, в Шереметьево - три.

В частности, изменение в расписании произошло на международных вылетах в направлении: Анталья, Стамбул, Дубай и Ларнака.

Детали отмены и задержки рейсов не уточняются.