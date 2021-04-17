Более 24 тысяч военных пройдут на торжественных парадах и шествиях в городах дислокации войск ЗВО

В парадах Победы и торжественных шествиях в городах-героях, а также городах воинской славы в районах дислокации войск Западного военного округа примут участие более 24 тысяч военнослужащих.

На данный момент начинаются совместные тренировки пеших и механизированных колонн под сводные оркестры гарнизонов. В начале мая в городах дислокации войск ЗВО пройдут генеральные репетиции.

В составе пеших колонн военные отрабатывают строевые приемы с историческими и современными образцами стрелкового оружия в движении и на месте. Также во время тренировок участники вырабатывают слаженность действий при прохождении торжественным маршем.

В составе механизированных колон в Парадах и шествиях примут участие свыше 550 единиц военной техники, в том числе, исторические танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. В небо над Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Смоленском и Тулой в День Победы поднимаутчя порядка 130 самолетов и вертолетов.