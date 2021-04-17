Чудо-лекарство или миф: эксперт рассказала о целебных возможностях пыльцы и прополиса

Апитерапевт Валентина Касьяненко рассказала «Звезде», действительно ли прополис и пыльца обладают целебными свойствами, которые им порой приписываются.

Как отметила эксперт, прополис считается природным антибиотиком. Он применяется при различных воспалительных процессах, в том числе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и, в частности, при гастритах (особенно с участием бактерии Helicobacter pylori).

«Это делается водный раствор и обязательно на водяной бане. Там целая система подготовки», - описала процедуру Касьяненко.

Эксперт также указала, что при заболеваниях верхних дыхательных путей вдыхание насыщенного прополисом воздуха прекрасно способствует выздоровлению. Также специалист рассказала о пользе такого вещества, как пыльца растений. По ее словам, в первую очередь пыльца отличается высокой концентрацией белка.

«Это биологически-активное вещество очень богато различными белками», - подчеркнула Касьяненко.

Апитерапевт объяснила, что столь высокое содержание этих органических соединений в пыльце объясняется тем, что она является естественным кормом рабочих пчел. Эксперт отдельно посоветовала принимать пыльцу и пергу при заболеваниях печени.