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Уникальная операция: как в Центре Алмазова ребенку провели повторную пересадку сердца

Светлана Головина
Роман Закурдаев
03:20 17.04.2021
Хирурги НМИЦ им. В.А. Алмазова второй раз пересадили сердце ребенку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге хирурги второй раз ребенку пересадили сердце. Для российских специалистов подобная операция первая в истории.

Сердце 11-летнего Романа не оставляло врачам выбора, поскольку он мог умереть в любой момент. Медлить с операцией не стали и как только был найден донор провели ее прямо ночью.

«Выживаемость 9 из 10 - все осложнения проходят сразу в первые сутки, которые уже миновали», - рассказал руководитель НИЛ торакальной хирургии Центра Алмазова Герман Николаев.

Операция продолжалась 4,5 часа. Для центра Алмазова -  это девятая трансплантация сердца пациенту до 18 лет и первая операция по повторной пересадке. Хирурги отчасти работали в слепую, поскольку предыдущая операция на сердце 11-летнего Романа проводилась в Индии.

Первое чужое сердце появилось у него в возрасте 8-и лет, но почти сразу организм его не принял - началась болезнь коронарных сосудов. Пересадку три года назад делали в Индии, потому что, в России трансплантация детских органов запрещена. На этот раз мальчику, который уже подходил по антропологическим данным, пересадили сердце взрослого донора.

Мама мальчика с трудом вспоминает те первые минуты, когда вновь увидела сына в палате реанимации.

«Вы просто не представляете, что заходя к ребенку в реанимацию после такой тяжелой операции ты не думаешь, что он скажет в это время. Ты думаешь о том, чтобы руки ноги на месте, все на месте, ты думаешь о том, что ребенок живой и слава богу. Это просто шок! Дышит, сердце бьется, глаза открыл - значит он в порядке. Это настолько шок, что вы не помните о том, что он сказал на самом деле», - поделилась мама ребенка Екатерина.

Во всем мире таких сложнейших  операций проводят не больше 40 в год.  В листе ожидания Центра Алмазова находятся шестеро детей, которым требуется первичная пересадка сердца.

«Основным диагнозом к пересадке является диагноз кардиомиопатия  и нарастающая сердечная недостаточность, когда нам ни таблетками, ни медикаментозными средствами, ни оперативным лечением этим детям иначе не помочь», - рассказала  директор Института перинатологии и педиатрии Центра им. А.В. Алмазова, врач-педиатр Татьяна Первунина.

Впереди у пациента курс реабилитации. Врачи не исключают, что, если все пойдет по плану с донорским сердцем, мальчик сможет вести активный образ жизни и заниматься спортом.

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