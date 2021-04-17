Смело, дерзко и оригинально: стартовал Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021»

В субботу, 17 апреля, на телеканале «Звезда» стартовал Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021». Это абсолютно новый формат проекта, где участие принимают все регионы России, а в этом году помимо российских исполнителей участие примет представитель Донецкой Народной Республики.

В конце каждого концерта-прослушивания члены жюри выбирают самых сильных исполнителей. Оригинальное решение «Новой Звезды» - это сцена в форме горящей звезды - 100 баллов. В процессе выступления жюри вправе лишить артиста одной звезды.

Несколько лет назад Бадма-Ханда Аюшеева выступала в Карнеги-Холл в Нью-Йорке, но на сцене конкурса «Новой Звезды» волновалась не меньше. Ее голос будто парит над залом, вырываясь далеко за пределы сцены. Народно-фольклорная музыка гипнотизирует и лишь с окончанием выступления жюри выходит из волшебного оцепенения.

«Я так много хотела сказать, сейчас мои слова все куда-то улетучились, спасибо вашему народу за вашу культуру», - поделилась член жюри Зара.

Одна из самых юных участниц конкурса - 16-летняя Александра Шитухина из Вологодской области. Несмотря на возраст у нее уже полсотни наград, а в качестве аргумента шутливо говорит, что «петь научилась раньше, чем говорить».

Оценка жюри – это прежде всего проверка и испытание.

«Подумать не только о том, что ты гениален, понимаете. Победа не делает тебя лучше, делают тебя лучше поражения. Я сама это проходила!», - сказала член жюри конкурса «Новая звезда» Юлия Савичева.

Полина Запольская из Красноярского края впервые вышла на сцену в два года, сейчас ей 24. Всем своим творчеством она призывает любить и беречь нашу планету, пишет музыку и стихи. Ее песня «Твоя земля» ранее звучала в прошлом сезоне в исполнении другой участницы. Композиция настолько полюбилась зрителям, что на этот раз пригласили выступить самого автора.

«Вы замечательный автор, прекрасный мелодист. У вас прекрасные стихи, идите по этому пути», - отметил председатель жюри «Новой Звезды» Максим Дунаевский.

На конкурсе звучат не только авторские песни, но и много хитов, которые уже давно полюбились зрителю. В исполнении конкурсантов они представляются абсолютно по-новому - смело, дерзко и оригинально.



Здесь все продумано до мелочей - стилисты каждому участнику подбирают свой неповторимый образ. Для Сергея Скурыхина из Новосибирска строгая классика - галстук-бабочка, элегантный костюм, а для темпераментной Иды из Марий Эл – яркий макияж и насыщенные цвета в аксессуарах.

Главная задача артистов - перевоплощаться, но при этом остаться собой, так как зрителя покоряет искренность.