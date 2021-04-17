Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Смело, дерзко и оригинально: стартовал Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021»

Светлана Головина
Диана Сирази
10:22 17.04.2021
На телеканале «Звезда» начался новый сезон Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В субботу, 17 апреля, на телеканале «Звезда» стартовал Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021». Это абсолютно новый формат проекта, где участие принимают все регионы России, а в этом году помимо российских исполнителей участие примет представитель Донецкой Народной Республики.

В конце каждого концерта-прослушивания члены жюри выбирают самых сильных исполнителей. Оригинальное решение «Новой Звезды» - это сцена в форме горящей звезды - 100 баллов. В процессе выступления жюри вправе лишить артиста одной звезды.

Несколько лет назад Бадма-Ханда Аюшеева выступала в Карнеги-Холл в Нью-Йорке, но на сцене конкурса «Новой Звезды» волновалась не меньше. Ее голос будто парит над залом, вырываясь далеко за пределы сцены. Народно-фольклорная музыка гипнотизирует и лишь с окончанием выступления жюри выходит из волшебного оцепенения.

«Я так много хотела сказать, сейчас мои слова все куда-то улетучились, спасибо вашему народу за вашу культуру», - поделилась член жюри Зара.

Одна из самых юных участниц конкурса - 16-летняя Александра Шитухина из Вологодской области. Несмотря на возраст у нее уже полсотни наград, а в качестве аргумента шутливо говорит, что «петь научилась раньше, чем говорить».

Оценка жюри – это прежде всего проверка и испытание.   

«Подумать не только о том, что ты гениален, понимаете. Победа не делает тебя лучше, делают тебя лучше поражения.  Я сама это проходила!», - сказала член жюри конкурса «Новая звезда» Юлия Савичева.

Полина Запольская из Красноярского края впервые вышла на сцену в два года, сейчас ей 24. Всем своим творчеством она призывает любить и беречь нашу планету, пишет музыку и стихи. Ее песня «Твоя земля» ранее звучала в прошлом сезоне в исполнении другой участницы. Композиция настолько полюбилась зрителям, что на этот раз пригласили выступить самого автора.

«Вы замечательный автор, прекрасный мелодист. У вас прекрасные стихи, идите по этому пути», - отметил председатель жюри «Новой Звезды» Максим Дунаевский.

На конкурсе звучат не только авторские песни, но и много хитов, которые уже давно полюбились зрителю. В исполнении конкурсантов они представляются абсолютно по-новому - смело, дерзко и оригинально.

Здесь все продумано до мелочей - стилисты каждому участнику подбирают свой неповторимый образ. Для Сергея Скурыхина из Новосибирска строгая классика - галстук-бабочка, элегантный костюм, а для темпераментной Иды из Марий Эл – яркий макияж и насыщенные цвета в аксессуарах.

Главная задача артистов - перевоплощаться, но при этом остаться собой, так как зрителя покоряет искренность.   

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:22 В стране и мире
Видео
Смело, дерзко и оригинально: стартовал Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021»
09:49 В стране и мире
ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге
07:24 В стране и мире
В Крыму объяснили закрытие части акватории Черного моря
07:56 В стране и мире
Видео
Космический корабль «Союз МС-17» с экипажем МКС приземлился в Казахстане
05:14 Армия
Видео
Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом: видео
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Врач рассказала, кому строго противопоказано лечение пчелиными укусами
Видео
Чудо-лекарство или миф: эксперт рассказала о целебных возможностях пыльцы и прополиса
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Врач раскрыл опасные для мужчин продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.