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С места и в движении: танкисты Балтфлота показали навыки в стрельбах под Калининградом

Анна Берестовая
02:50 17.04.2021
Военнослужащими танкового полка продемонстрировали свой уровень подготовки в рамках стрельб в Калининградской области.
С места и в движении: танкисты Балтфлота показали навыки в стрельбах под Калининградом
© Фото: Минобороны РФ
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Тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС) с военнослужащими танкового полка армейского корпуса Балтийского флота завершились на полигоне Правдинский в Калининградской области.

Танкисты поэтапно отработали задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника. Стрельба проходила с места и в движении, где танкистам приходилось преодолевать различные препятствия по пересеченной лесной и болотистой местности.

Во время боевого слаживания экипажи учились синхронно уничтожать бронетехнику условного противника с использованием всех типов боеприпасов и вооружения танка. Стрельба велась из модернизированной автоматической пушки танков Т-72Б3 артиллерийскими снарядами и из крупнокалиберного пулемета.

В ходе стрельб командиры подразделений проверяли полученные их подчиненными в ходе учебного периода знания и навыки по повышению качества, темпа стрельбы и дальности эффективного огня из танкового вооружения.

Занятия с танковыми подразделениями проводятся в рамках комплексной итоговой проверки, которая стартовала в армейском корпусе БФ в начале апреля. В ТОУС из танков Т-72Б3 принимали участие около 300 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

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