В Германии заявили об «опасности вооружения РФ» для Европы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала, что российское вооружение стимулирует ФРГ и всю Европу предпринимать активные меры предосторожности, так как якобы создает «непосредственную опасность» на континенте.

Глава Минобороны страны указала, что присутствующие у России ракеты «могут достичь Германии». Кроме того, перемещения войск РФ по внутренней территории страны Крамп-Карренбауэр посчитала очевидным образом провоцирующим реакцию и «не способствующим созданию доверия». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осуществили переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Лидеры европейских государств выразили обеспокоенность, связанную с будто бы имевшим место увеличением числа российских войск близи украинской границы.