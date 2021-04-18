Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Качество и количество: в Алеппо возобновил работу крупный арматурный завод

Виталий Акиньшин
Светлана Головина
00:00 18.04.2021
В Сирии восстановили разрушенный боевиками завод по производству арматуры.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В сирийском Алеппо крупный завод по производству арматуры возобновил работу после войны. Завод был построен в 2009 году на средства семьи Хабуд и благополучно функционировал до 2013 года, когда в промзону зашли боевики, оставив от предприятия только руины.

Когда началась война, террористы разграбили завод - распилили прокатный стан, а ценнейшие станки и дорогое оборудование вывезли для продажи за границей.

«Я помню тот день: мы вечером сидели с отцом и он говорил, что мы вернемся туда, и заново отстроим все предприятие. А я не верил, я отказывался. Я говорил, что это невозможно. А он сказал: «Шансы есть! Надо только работать!» И он стал шаг за шагом приближаться к своей цели», - рассказал инженер ОТК, сын директора и хозяина предприятия Фами Хабуд.

После того, что натворили боевики, восстановить производство, казалось, невозможно. Однако глава семьи решил во что бы то ни стало возродить предприятие.

«Когда в Алеппо начались боевые действия и в промзону, где мы сейчас находимся, зашли боевики, я понял, что тут делать нечего и уехал в другой регион страны. В 2018 -м услышал, что наш район освободили и сразу приехал сюда. Конечно, это было очень грустное зрелище», - сказал директор и хозяин арматурного завода Джан Хабуд.

Чтобы возродить предприятие детали и агрегаты для станков пришлось искать по всей Сирии - ездили по другим, разрушенным предприятиям, искали похожие запчасти и детали. Государство предоставило кредит и помогло с подключением к энергетическим сетям.

По словам Джан Хабуда, сырья для производства металлоизделий после войны появилось очень много. Однако с военным металлом на предприятии предпочитают не связываться и отдают его государственным заводам.

«Мы опасаемся брать в переплавку какой-то военный металлолом. Он может быть взрывоопасен. Стараемся иметь дело с гражданским ломом, в котором нет никаких частей поврежденной военной техники. На стадии приемки металлолом сортируют и все, что имеет военное происхождение, мы отдаем государству», - пояснил хозяин арматурного завода.

На данный момент предприятие производит около ста тонн металлоизделий в сутки. При этом, качество продукции, по словам директора, на уровне лучших мировых производителей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:45 В стране и мире
Видео
В Москве полыхает ангар
21:24 В стране и мире
«Прага знает, что последует за этими "фокусами"»: Захарова о высылке дипломатов из Чехии
20:53 В стране и мире
Чехия высылает 18 российских дипломатов
20:33 В стране и мире
ФСБ задержала готовивших государственный переворот в Белоруссии на 9 мая
19:32 В стране и мире
Самолет из Волгограда сел в Москве после сигнала об открытии грузового отсека
Популярное
Популярное
Видео
Врач назвала наиболее полезное для здоровья масло
Видео
Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом: видео
Врач рассказала, кому строго противопоказано лечение пчелиными укусами
Видео
Чудо-лекарство или миф: эксперт рассказала о целебных возможностях пыльцы и прополиса
Видео
Врач рассказал, при каких заболеваниях опасно делать пластические операции
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.