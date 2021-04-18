Качество и количество: в Алеппо возобновил работу крупный арматурный завод

В сирийском Алеппо крупный завод по производству арматуры возобновил работу после войны. Завод был построен в 2009 году на средства семьи Хабуд и благополучно функционировал до 2013 года, когда в промзону зашли боевики, оставив от предприятия только руины.

Когда началась война, террористы разграбили завод - распилили прокатный стан, а ценнейшие станки и дорогое оборудование вывезли для продажи за границей.

«Я помню тот день: мы вечером сидели с отцом и он говорил, что мы вернемся туда, и заново отстроим все предприятие. А я не верил, я отказывался. Я говорил, что это невозможно. А он сказал: «Шансы есть! Надо только работать!» И он стал шаг за шагом приближаться к своей цели», - рассказал инженер ОТК, сын директора и хозяина предприятия Фами Хабуд.

После того, что натворили боевики, восстановить производство, казалось, невозможно. Однако глава семьи решил во что бы то ни стало возродить предприятие.

«Когда в Алеппо начались боевые действия и в промзону, где мы сейчас находимся, зашли боевики, я понял, что тут делать нечего и уехал в другой регион страны. В 2018 -м услышал, что наш район освободили и сразу приехал сюда. Конечно, это было очень грустное зрелище», - сказал директор и хозяин арматурного завода Джан Хабуд.

Чтобы возродить предприятие детали и агрегаты для станков пришлось искать по всей Сирии - ездили по другим, разрушенным предприятиям, искали похожие запчасти и детали. Государство предоставило кредит и помогло с подключением к энергетическим сетям.

По словам Джан Хабуда, сырья для производства металлоизделий после войны появилось очень много. Однако с военным металлом на предприятии предпочитают не связываться и отдают его государственным заводам.

«Мы опасаемся брать в переплавку какой-то военный металлолом. Он может быть взрывоопасен. Стараемся иметь дело с гражданским ломом, в котором нет никаких частей поврежденной военной техники. На стадии приемки металлолом сортируют и все, что имеет военное происхождение, мы отдаем государству», - пояснил хозяин арматурного завода.

На данный момент предприятие производит около ста тонн металлоизделий в сутки. При этом, качество продукции, по словам директора, на уровне лучших мировых производителей.