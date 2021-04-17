Вандалы раскрасили католическую церковь в Тулузе

В французской Тулузе неизвестные вандалы нанесли на стены храма Сен-Сернен антихристианские надписи. Это заметил священник базилики Богдан Велянюк после службы. По его словам, он был «глубоко потрясен» происшедшим и призвал установить камеры видеонаблюдения.

«Базилика Сен-Сернен - самый важный и наиболее крупный романский памятник в мире. Факт нанесения надписей, увечий этой жемчужине сильно оскорбляет - нас как верующих, но также и тех, кому небезразличен этот объект культурного наследия, который принадлежит нам», - рассказал архиепископ Тулузы Ле Галль радиостанции France Bleu.

Мэр Тулузы Жан-Люк Мудэнк осудил действия вандалов против «самой красивой жемчужины наследия города». Глава города отметил, что на одной из улиц города также появились оскорбительные надписи, нанесенные красной краской. На данный момент краску стерли со стен католического храма.

В 2020 году вандалы облили краской бюст основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля в регионе О-де-Франс на севере Франции. Акт вандализма произошел за несколько дней до годовщины речи, произнесенной де Голлем в 1940 году и давшей толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны.