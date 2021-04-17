Террористы совершили 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

За последние сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 26 обстрелов со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*». Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов.

В частности, в провинциях Идлиб и Латакия по 9 обстрелов, в Алеппо - один, в Хама - 7.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», - акцентировал контр-адмирал.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, за прошедшие сутки не зарегистрировано.

*Запрещенная на территории России террористическая организация