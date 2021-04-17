Спорт «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ Светлана Головина Встреча «Краснодара» с «Зенитом» завершилась со счетом 2:2. © Фото: Виталий Тимкив РИА Новости Читайте нас на: «Краснодар» в домашнем матче с петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью. Встреча завершилась со счетом 2:2. В первом тайме хозяева открыли счет и сохраняли отрыв до 76 минуты благодаря дублю полузащитника Алексея Ионова. Гости встречи ответили голами нападающего Сердара Азмуна и полузащитника Андрея Мостового. Лидером турнирной таблицы РПЛ с 55-ю очками является «Зенит», «Краснодар», на счету которого 35 очков, располагается на 11 месте. В следующем туре на выезде 25 апреля «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином», «Зенит» 24 апреля примет волгоградский «Ротор». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика