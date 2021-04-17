В стране и мире На Ярославском шоссе в Подмосковье на АЗС полыхает бензовоз Светлана Головина В Московской области на автозаправочной станции загорелся бензовоз. © Фото: mchs.gov.ru Читайте нас на: В Московской области на 41-м км Ярославского шоссе на территории автозаправочной станции загорелся бензовоз. Об этом сообщили в МЧС. «По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горел сливной резервный резервуар, объем уточняется, на данный момент горит бензовоз (тягач) с прицепом», - уточняется в сообщении. Информация о пострадавших уточняется. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика