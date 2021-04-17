На Ярославском шоссе в Подмосковье на АЗС полыхает бензовоз
В Московской области на автозаправочной станции загорелся бензовоз.
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В Московской области на 41-м км Ярославского шоссе на территории автозаправочной станции загорелся бензовоз. Об этом сообщили в МЧС.
«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горел сливной резервный резервуар, объем уточняется, на данный момент горит бензовоз (тягач) с прицепом», - уточняется в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.