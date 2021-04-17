«Пранк вышел из-под контроля»: россиянин случайно стал звездой шоу-талантов в Китае и не может его покинуть

Российские пользователи Twitter запустили флешмоб в поддержку жителя Владивостока Влада Иванова, который не может покинуть шоу-талантов в Китае. По данным СМИ, россиянин изначально приехал на проект в качестве переводчика, но, обратив внимание на его привлекательную внешность, предложили попробовать себя в качестве конкурсанта.

Иванов подписал контракт с шоу из интереса и взял псевдоним Lelush в надежде на то, что вскоре его выгонят из проекта и он вернется на родину. Однако молодой человек положительно был принят аудиторией и по рейтингу занимает лидирующие позиции. Благодаря голосам телезрителей Иванов дошел до восьмого тура шоу из 10 возможных.

В одном из выпусков программы россиянин заявил, что хочет покинуть проект, но, по предположениям пользователей Сети, организаторы якобы запугивают его огромными штрафами.

«Это уже не смешно, пустите Влада домой!», «Пранк вышел из-под контроля, верните парня домой», «Он вам не игрушка, а живой человек», «Видя его страдания, люди до сих пор продолжают за него голосовать. Зачем?», - написали пользователи микроблога.

С помощью флешмоба с хештегами #свободулелушу и #FreeLelush россияне призывают организаторов отпустить Иванова домой, а поклонников - не голосовать за него.