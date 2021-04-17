«С таким руководителем рутины не бывает»: как прошли 30 лет Сергея Шойгу на государственной службе

Три десятка лет на государственной службе - именно в этот день в 1991-ом году Сергей Шойгу вошел в состав российского правительства - тогда ему поручили возглавить Корпус спасателей, позже ставший Министерством по чрезвычайным ситуациям. А ситуаций таких было много. В 2012-м Шойгу - уже Герой России - становится министром обороны. И превращает наши Вооруженные Силы в самую передовую и боеспособную армию мира.

В ночь на 28 мая 1995 года за 17 секунд не стало Нефтегорска - поселка городского типа в северной части Сахалина. Погибло более 2 тысяч человек. Многие остались под завалами. Но на большой земле даже не знают о трагедии - связь с городом пропала. Известно только, что в районе Нефтегорска произошел подземный толчок. Глава МЧС Сергей Шойгу - ему тогда всего 40 лет - действует быстро и нестандартно.

«Сергей Кужугетович связался с управлением воздушного движения, попросил один из пассажирских самолетов. И было передано, что там пожар. Много пожаров», - вспоминает заслуженный спасатель России Андрей Легошин.

Дальше - срочный вылет из Москвы, перелет в Оху - ближайший к Нефтегорску город. Со всем оборудованием - на вертолеты. За 22 часа группировка спасателей во главе с Шойгу прибывает в разрушенный город. И сходу включается в работу.

Очевидцы вспоминают - тогда казалось, что в живых никого не осталось. Но почти в каждом из разрушенных домов были выжившие: заваленные обломками, раненые, они ждали помощи. И здесь, в полной мере проявилась энергия и упорство спасателей. И их командира. Людей в буквальном смысле вырубали из бетона. Спасатели сражались за каждую жизнь. Буквально на ходу они придумывали новые методы работы.

Тогда Сергей Шойгу предложил проводить «минуты тишины». На самом деле не минуты. Может быть час или даже больше, когда все работы останавливали и напряженно прислушивались - откуда раздастся крик или стук. И эти минуты тишины дарили чудесные истории спасения. Четырехмесячная Даша Ягудина - последняя из выживших в Нефтегорске - четверо суток она находилась под завалами.

Это был самый настоящий экзамен для новой службы, которую с 1991 года создает Сергей Шойгу. Тогда она называлась «Российский корпус спасателей». Потом - Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. Что это за организация тогда мало кто себе представлял.

«Жить негде, работать негде. Что делать – не вполне понятно. Где это делать, в каком месте, тоже не понятно. Даже и с зарплатой непонятно, ничего не понятно. Но что было понятно совершенно точно – что мы не должны ударить в грязь лицом», - рассказывает заместитель председателя Российского корпуса спасателей Юрий Воробьев.

Поначалу их было всего семь человек - потом несколько десятков. Мобильная бригада, которую можно быстро перебросить на любое ЧП.

«Мы жили на работе, 24 часа в сутки - мы просыпались, спускали ноги с кровати и мы уже были на работе. И Сергей точно также. Я не знаю, выдам ли я большую тайну, но если мы расставались в 3-4 часа ночи, то в 8 утра я приезжал и он подчас ехал со мной в лифте. Я не думаю, что он в среднем спал больше четырех часов», - говорит Легошин.

Уфимский нефтеперерабатывающий завод, 1991 год. Труба весом 700 тонн угрожающе нависла над резервуарами с токсичными жидкостями. Сергей Шойгу - по своей первой профессии строитель - хорошо понимал, как именно нужно действовать, чтобы избежать экологической катастрофы.

«Кто себе представляет, это километры труб, емкостей, все переплетено. Люди со стороны не понимают механизма. Но надо было сделать так, чтобы угрозу устранить и не повредить комплекс, иначе авария. Мы приняли решение взрывать», - рассказывает Михаил Фалеев, первый начальник отряда «Центроспас».

Несколько дней расчетов. Это и было поворотной точкой - когда стало понятно, что в команде нужны не только спасатели, а еще ученые, инженеры, строители, взрывотехники - десятки специальностей.

Ленск, 17 мая 2001 года. Сильный ледовый затор на реке Лене - к полудню было серьезно подтоплено 90 % города. А потом пришел лед. Огромные глыбы сносили дома и разламывали кирпичные стены. В считанные часы от города остались руины. Шойгу снова на месте бедствия. Он понимал - мало помочь. Тех, кто пострадал, ни в коем случае нельзя бросать на произвол судьбы. В итоге, с подачи главы МЧС, в рекордно короткие сроки в Ленске были возведены новые дома.

И к 2003 году в городе уже жило больше людей, чем до катастрофы. Сергей Шойгу с самого начала понимал, что его задача - создать такую систему, чтобы любой человек в стране знал - если что-то случится, ему обязательно помогут.

«Именно МЧС эту задачу президент ставил, именно ему. Это говорит о доверии, это говорит о человеке, который предан своему делу, своей Родине. И понимая то, что верховный главнокомандующий ему доверяет, этот человек не подведет. И он никогда не подводил», - рассказывает Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

Под руководством Сергея Шойгу сотрудники МЧС работали и в зоне боевых действий. После распада СССР вспыхнули конфликты на Кавказе. Сначала в Южной Осетии, потом вооруженные столкновения в Абхазии. А еще Приднестровье и Таджикистан. Сергей Шойгу становится во главе миротворческих операций.

«Мы всегда оказывались там, где надо помогать людям. В этом заслуга Сергея, он брался за те дела, за которые другие не брались. Разрешение осетино-грузинского конфликта или осетино-ингушского конфликта. Надо было помочь людям, заблокированным где-то. Не получающим пищу и медпомощь», - отметил Фалеев.

Первая чеченская война. Сотрудники МЧС отправляются в Грозный. Они доставляют продовольствие, лечат, восстанавливают электроснабжение и подачу газа. Делают буквально все - даже каждый день вывозят из разрушенного войной Грозного тысячи кубометров строительного мусора. Оказывают помощь людям, которые оказались в самом сердце страшной гуманитарной катастрофы.

Именно тогда фактически и появилась современная медицина катастроф. У Ирины Назаровой десятки выездов в горячие точки, на места страшных стихийных бедствий. Особо запомнилась Чечня, где они бок о бок работали с Сергеем Шойгу.

«Был такой момент, когда Сергей Кужугетович приехал в госпиталь 8 марта, внезапно. И каждой медсестре подарил по букету цветов. И сразу исчезла вся усталость, появились блеск в глазах, улыбка и знаете, прошло уже 25 лет и они помнят этот момент. В этом весь Сергей Кужугетович», - рассказывает Ирина Назарова, бывший главврач полевого многопрофильного госпиталя ВЦМК «Защита».

Шойгу лично контролировал работу госпиталя. Следил, чтобы у врачей было все что нужно для работы. Каждый день сложные операции, многочасовые смены – медики трудились в изматывающем ритме, на износ.

Миротворческие миссии, работа во время вооруженных конфликтов, даже дипломатия - кажется, что это вообще не дело спасателей, но именно таким Министерство чрезвычайных ситуаций в конце концов сделал Сергей Шойгу. И сейчас готовым прийти на помощь - что бы ни случилось.

«Вся система работала на это, чтобы каждому человеку, где бы он не жил, помощь пришла вовремя. Мальчик в больницу попал с ожогом. Мы были у Сергея в кабинете, он говорит: "Я отправляю Ил-76". Сейчас это не удивит - тогда это было первое решение в новой стране, что было нацелено на каждого человека», - рассказывает бывший руководитель пресс-службы МЧС Марина Рыклина.

В 2012 году президент Владимир Путин предлагает Сергею Шойгу один из ключевых постов в российском правительстве. Новый министр обороны начинает активные реформы в армии. Внезапные проверки начались сразу после того, как Сергей Шойгу занял свой пост. Нужно было понять реальное состояние, в котором находятся армия и флот. К сегодняшнему дню количество учений увеличилось в 73 раза. Доля современной техники в 2012 году - 16%. Сегодня - более 70%.

«Я не припомню, чтобы приходилось выходить от него, ясно не представляя, что нужно сделать для выполнения задачи. Это его опыт, огромнейший опыт работы с людьми, работы в экстремальных условиях. Поверьте, повседневной рутины с таким руководителем просто не бывает», - рассказывает заместитель Министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Сейчас российские вооруженные силы – это армия, которая находится в состоянии полной боеготовности. Кажется, что это невозможно, но всплывающие подлодки с грохотом проламывают полутораметровый слой льда. Такое еще никому и никогда не удавалось. Это один из этапов недавней арктической экспедиции – в составе которой сообща отработали армия, флот и авиация. Одну из этих подлодок, уже в гавани - осматривает Сергей Шойгу – на корпусе никаких повреждений.

Кадры старта ракеты «Циркон» наверное, уже видел весь мир. Ракета стартует и мгновенно набирает скорость, исчезая за облаками. Есть и другие перспективные образцы вооружений. На истребители перехватчики МиГ-31 устанавливаются авиационные гиперзвуковые комплексы «Кинжал» - эти ракеты могут поражать как наземные цели, так и корабли противника. Стратегический межконтинентальный комплекс «Сармат» с технологией орбитальной бомбардировки.

Военная медицина - то, что она вообще сегодня у нас есть - тоже заслуга Сергея Шойгу. 10 лет назад врачей в погонах хотели заменить гражданскими специалистами. Тогда Министр обороны настоял, чтобы эта служба осталась в ведении Вооруженных сил. И 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны участвовал в испытании первой в мире вакцины от коронавируса.

«Безопасность и эффективность». С этих слов в Lancet - самом авторитетном медицинском журнале мира - начинается статья о «Спутнике V». Ее разработали на основе вакцины от лихорадки Эбола, которую тоже придумали в научно-исследовательском институте российского Минобороны. Испытания на добровольцах из рядов вооруженных сил показали - «Спутник V» безопасен и эффективен. Это гарантия от средних и тяжелых форм коронавируса. Выбор в пользу российской вакцины сделали уже 60 стран. И не менее важный вклад вооруженных сил в борьбу с пандемией - в кратчайшие сроки был построен 31 инфекционный госпиталь по всей стране.

«Его стиль руководства простой и понятный для всех. За его плечами армия великой страны. И он это понимает всем сердцем, со всей ответственностью и огромным желанием, сделать наши вооруженные силы еще крепче и надежнее. В основе его стиля высочайшая ответственность и верность избранному делу», - рассказывает Булгаков.

За 9 лет, что Сергей Шойгу возглавляет Министерство обороны, войска получили полторы тысячи самолетов и вертолетов, почти 200 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Всего – 15,5 тысячи новых, современных образцов вооружений. Сейчас это передовая армия, в которой на сегодняшний день служит около 400 тысяч контрактников.

Российские вооруженные силы внесли самый весомый вклад в борьбу с международным терроризмом. В новых условиях гражданской войны на Ближнем Востоке, когда враг - это не конкретная армия или государство, а террористические организации со всего мира - с мощной инфраструктурой и поддержкой. Нашим военным удалось переломить ход войны в Сирии. В этих условиях очень ярко проявилась позиция министра обороны.

Министр обороны и губернатор Подмосковья 9 июня 2014 года дали старт началу строительства военного-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Это тоже идея Сергея Шойгу. И сегодня, в 2021 году, когда основные работы закончены, губернатор Андрей Воробьев вспоминает тот период - когда они с министром обороны фактически вместе создавали огромный комплекс - одну из главных точек притяжения в Подмосковье.

«Его харизма и способность собирать команду, вдохновлять ее. Но самое сложное с ним на мой взгляд – когда ты чего-то достиг, сделал, он сразу генерит, воображает и реализует следующую задачу. Как только ты расслабился, у него появляется в голове новый вызов и все эти вызовы очень важные для страны», - отмечает Воробьев.

Дорога Памяти замыкается кольцом вокруг Главного храма Вооруженных сил. Это символ победы в самой страшной войне в истории человечества. Все время, пока шло возведение храма, Сергей Шойгу в режиме реального времени контролировал стройку и постоянно корректировал работу строителей. Предлагал нестандартные решения – это первый храм, который создан из металла и стекла. Ступеньки – из переплавленного оружия фашистов. Диаметр главного купола – 22 метра, 43 сантиметра - в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Но наверное, главный символ в том, что построен этот храм на деньги, которые собирали всем миром - это делает его по-настоящему общим, народным.

Прошло 30 лет, как Сергей Шойгу пришел в правительство России – и все эти три десятилетия он не изменяет своим принципам. Наверное, поэтому он все время на самых ответственных постах. Решая самые сложные задачи, создавая будущее для страны.