Самолет из Волгограда сел в Москве после сигнала об открытии грузового отсека
Самолет, летевший из Волгограда, совершил посадку в Москве после сигнала об открытии грузового отсека.
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
Самолет рейса Волгоград-Москва приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика открытия грузового отсека.
«Самолет Airbus-320 рейсом Волгоград - Москва совершил посадку в Шереметьево после срабатывания индикации открытия грузового отсека», - сообщил ТАСС источник.
Отмечается, что грузовой отсек будет подвергнут проверке.