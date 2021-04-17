В стране и мире Самолет из Волгограда сел в Москве после сигнала об открытии грузового отсека Алексей Курильченко Самолет, летевший из Волгограда, совершил посадку в Москве после сигнала об открытии грузового отсека. © Фото: Виталий Тимкив РИА Новости Читайте нас на: Самолет рейса Волгоград-Москва приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика открытия грузового отсека. «Самолет Airbus-320 рейсом Волгоград - Москва совершил посадку в Шереметьево после срабатывания индикации открытия грузового отсека», - сообщил ТАСС источник. Отмечается, что грузовой отсек будет подвергнут проверке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика