Подозреваемый в шпионаже украинский консул интересовался базами данных ФСБ и уголовных дел

В Санкт-Петербурге задержали консула Украины Александра Сосонюка. Мужчина пытался противозаконно получить доступ к закрытым информационным базам российских правоохранительных органов. Дипломата задержали с поличным.

По предварительным данным, он проявил интерес конкретно к базам данным Федеральной службы безопасности, госавтономеров и уголовных дел. Как прокомментировали ситуацию в ЦОС ФСБ РФ, данные деяния несовместимы со статусом дипломатического работника и носят враждебный характер. Мужчину подозревают в шпионаже.

В связи с вскрывшимися обстоятельствами, 17 апреля в Министерство иностранных дел РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило. В ведомстве ему было объявлено о нежелательности дальнейшего нахождения Сосонюка на территории РФ.