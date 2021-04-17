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Сквозь снег: экипажи Ту-95МС отработали полеты в сложных метеоусловиях Амурской области

Егор Левин
16:40 17.04.2021
Главная задача, поставленная перед летчиками - отработка правильных действий в непогоду днем и ночью.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Экипажи самолетов Ту-95МС отработали полеты в сложных метеоусловиях в Амурской области. Тренировка состоялась в ходе контрольной проверки соединений дальней авиации за зимний период. Главная задача, которая стояла перед экипажами - отработка правильных действий в сложных метеоусловиях днем и ночью. Таким образом обеспечивается поддержание натренированности летного состава.

Проверялись умения летчиков выполнять поставленные задания, ориентируясь только по бортовым приборам. Фактический контроль погодных условий для обеспечения безопасности проводился с помощью стационарного оборудования и подвижной метеорологической станции.

Также были проверены действия батальона аэродромно-технического обеспечения по подготовке летного поля к применению в установленные сроки. Всего в мероприятии было задействовано до 10 единиц авиационной техники.

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