Сквозь снег: экипажи Ту-95МС отработали полеты в сложных метеоусловиях Амурской области

Экипажи самолетов Ту-95МС отработали полеты в сложных метеоусловиях в Амурской области. Тренировка состоялась в ходе контрольной проверки соединений дальней авиации за зимний период. Главная задача, которая стояла перед экипажами - отработка правильных действий в сложных метеоусловиях днем и ночью. Таким образом обеспечивается поддержание натренированности летного состава.

Проверялись умения летчиков выполнять поставленные задания, ориентируясь только по бортовым приборам. Фактический контроль погодных условий для обеспечения безопасности проводился с помощью стационарного оборудования и подвижной метеорологической станции.

Также были проверены действия батальона аэродромно-технического обеспечения по подготовке летного поля к применению в установленные сроки. Всего в мероприятии было задействовано до 10 единиц авиационной техники.