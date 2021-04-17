Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неустрашимая Долорес: 80-летняя тетя братьев Запашных вышла на манеж после 40-летнего перерыва

Егор Левин
14:15 17.04.2021
Три тигра по очереди перепрыгнули через вставшую между двумя цирковыми кругами и вытянувшую руки вверх легендарную циркачку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Героиню нового выпуска программы «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» на «Звезде» знают во многих странах мира. Именно ее фотография красуется на обложке цирковой энциклопедии, и именно она считается новатором в модных цирковых тенденциях.

Долорес Запашная - тетя Эдгарда и Аскольда и бывшая супруга одного из самых прославленных имен в этой цирковой династии - Мстислава. Когда-то вместе с ним она придумывала и ставила невообразимые цирковые номера, некоторые из которых никто не повторил и по сей день. Специально для программы она вновь вышла на манеж к хищникам, спустя 40 лет заслуженного отдыха.

На арене - тигры, которых дрессируют братья, и которые никогда в своей жизни не встречались с их тетей. Предлагая Долорес опасную авантюру, Эдгард признался, что очень хочет понаблюдать за ее эмоциями - когда-то тигры уже занимали большое место в ее жизни, но прошло слишком много времени, чтобы сохранилось прошлое к ним отношение. Легендарная циркачка без сомнений согласилась отрепетировать с хищниками прыжок с одного препятствия на другое.

Три тигра по очереди перепрыгнули через вставшую между двумя цирковыми кругами и вытянувшую руки вверх Долорес.

«Прямо лицом к лицу! Хорошо! Я закрывала глаза. Конечно, чуть-чуть жутковато, как же без этого», - призналась пришедшая в восторг укротительница.

Как Долорес Запашная стала Заслуженной артисткой РСФСР? Почему номер с ее участием «Слоны и тигры» до сих пор не имеет аналогов? И правда ли, что Долорес дважды была готова навсегда уйти из цирка? Смотрите в новом выпуске «Легенд цирка» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:12 В стране и мире
В ФСБ РФ по Санкт-Петербургу раскрыли личность задержанного украинского дипломата
07:56 В стране и мире
Видео
Космический корабль «Союз МС-17» с экипажем МКС приземлился в Казахстане
07:24 В стране и мире
В Крыму объяснили закрытие части акватории Черного моря
09:49 В стране и мире
ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге
10:22 В стране и мире
Видео
Смело, дерзко и оригинально: стартовал Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021»
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Врач рассказала, кому строго противопоказано лечение пчелиными укусами
Видео
Чудо-лекарство или миф: эксперт рассказала о целебных возможностях пыльцы и прополиса
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Врач раскрыл опасные для мужчин продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.