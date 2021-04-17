Неустрашимая Долорес: 80-летняя тетя братьев Запашных вышла на манеж после 40-летнего перерыва

Героиню нового выпуска программы «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» на «Звезде» знают во многих странах мира. Именно ее фотография красуется на обложке цирковой энциклопедии, и именно она считается новатором в модных цирковых тенденциях.

Долорес Запашная - тетя Эдгарда и Аскольда и бывшая супруга одного из самых прославленных имен в этой цирковой династии - Мстислава. Когда-то вместе с ним она придумывала и ставила невообразимые цирковые номера, некоторые из которых никто не повторил и по сей день. Специально для программы она вновь вышла на манеж к хищникам, спустя 40 лет заслуженного отдыха.

На арене - тигры, которых дрессируют братья, и которые никогда в своей жизни не встречались с их тетей. Предлагая Долорес опасную авантюру, Эдгард признался, что очень хочет понаблюдать за ее эмоциями - когда-то тигры уже занимали большое место в ее жизни, но прошло слишком много времени, чтобы сохранилось прошлое к ним отношение. Легендарная циркачка без сомнений согласилась отрепетировать с хищниками прыжок с одного препятствия на другое.

Три тигра по очереди перепрыгнули через вставшую между двумя цирковыми кругами и вытянувшую руки вверх Долорес.

«Прямо лицом к лицу! Хорошо! Я закрывала глаза. Конечно, чуть-чуть жутковато, как же без этого», - призналась пришедшая в восторг укротительница.

Как Долорес Запашная стала Заслуженной артисткой РСФСР? Почему номер с ее участием «Слоны и тигры» до сих пор не имеет аналогов? И правда ли, что Долорес дважды была готова навсегда уйти из цирка? Смотрите в новом выпуске «Легенд цирка» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.