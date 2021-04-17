Алюминиевый «Кружок детской хирургии»: какие значки коллекционировали жители Страны Советов

Значки, которые являлись популярным предметом коллекционирования, в Советском Союзе выпускались в несметных количествах практически по любому поводу. Привычно было как носить их на одежде, так и вывешивать собранную коллекцию на кусок плотной ткани на всеобщее обозрение. Иногда размеры демонстраций достигали и более метра в обхвате.

Значки можно было разделить на два типа: те, что были в свободной продаже, и те, которыми советских граждан награждали за определенные достижения. Такие ценились особенно, так как получались по разным поводам: почетные дружинники, победители соцсоревнования, участники выставки; отличился - получи значок. Гордись и пополняй коллекцию.

«Было престижно быть ударником коммунистического труда, это был очень солидный значок», - вспоминает Заслуженный артист России, актер и режиссер Сергей Пускепалис в эфире программы «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым».

Некоторые значки выпускались по очень неожиданным поводам, к примеру, за участие в конференции детских патологоанатомов или в кружке детской хирургии. Последний выдавался студентам-медикам, занимающимся в группе, которую более опытные коллеги обучали правильному выполнению хирургических манипуляций, постановке рук при операциях.

«Собирали города, это было очень престижно. Например, Мурманск я помню у меня был, такой красивый значок со звездочкой», - поделился Пускепалис.

Коллекционирование было чем-то особенным для советского человека. Тем, чем можно было насладиться втайне и похвастаться перед друзьями, тем, что выделяло из общего ряда. Только слово «коллекционировать» многие тогда и не знали. Смотрите в новом выпуске программы «СССР. Знак качества», как звездные свидетели эпохи вспомнят и попытаются объяснить, чем же была вызвана повальная страсть к коллекционированию в советские годы. Смотрите на сайте канала, а также в приложении SMART.TV.