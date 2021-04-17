В Якутии на чемпионате по вольной борьбе среди мальчиков победила девочка

В Якутии на чемпионате по вольной борьбе среди мальчиков победила семилетняя девочка.

В ходе чемпионата имени Николая Алексеева — Матбора девочка одержала победу над 16 спортсменов и по итогам стала юной чемпионкой турнира. Над шестерыми своими соперниками она одержала чистую победу, уложив их на туше. Отмечается, что такой прием с трудом дается даже спортсменам с опытом.

По словам тренера юной спортсменки, желание стать борцом у нее появилось из-за старшего брата - он также занимается вольной борьбой. Видеосюжет о девочке опубликовали на местном Youtube-канале «Алмазный край».