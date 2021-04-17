Армия «Северный Клевер»: военная база на острове Котельный открылась с новой стороны для делегации Минобороны РФ Алексей Кошкин Члены Общественного совета при Минобороны РФ впервые посетили военную базу РФ на острове Котельный в 500 километрах от Северного Полюса и доставили огромное удовольствие как самим себе, так и военнослужащим. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В арктических льдах на российской военной базе всего в 500 километрах от Северного полюса «цветет» современный и технологичный «Северный Клевер» - так называется уникальная российская военная база, где впервые побывала делегация общественного совета при Минобороны РФ. До города Тикси, находящегося рядом с морем Лаптевых, летели сначала почти 10 часов на самолете, а затем, чтобы добраться до военной базы, пересели на вертолет Ми-26. Для дальнейшего путешествия понадобилась уже специальная экипировка, поскольку при температуре всего в 9 градусов, с поправкой на ветер она ощущалась, как все - 20. На военной базе на острове Котельный делегация Общественного совета при военном ведомстве, куда вошли актеры, журналисты и певцы, сразу же развернула праздничный флаг. Всех интересовало, как живут и главное - служат российские военнослужащие в условиях Крайнего севера. © ТРК "Звезда" Боевые машины и комплексы для охраны наших арктических рубежей там применяются в том числе и новейшие - небо над «Северным Клевером» защищают ракетно-пушечные «Панцирь-С1» в арктическом варианте. Они держат под невидимым защитным колпаком ту часть Арктики, где находится наша военная база, и мимо них не пролетит не замеченным ни один самолет-шпион или беспилотник. Членов Общественного совета доставили до места на специальном транспорте - современных мотосанях, сделанных в Тольятти. «У нас тут - ни одной девушки! Быт, уборка и даже готовка - все на плечах мужчин-военных. Служат здесь вахтово от полугода и больше. И конечно очень скучают по родным на большой земле!», - рассказывает заместитель командира базы Егор Огарков. Один год службы здесь засчитывается сразу за два, то есть выслуга для солдат и офицеров - происходит быстрее. Отпуск 0 один раз в полгода. За окном - только бесконечная снежная пустыня, но бывает, что в гости заходят и белые медведи. Хотя внутри базы, опасаться совершенно нечего: «Северный Клевер» построен по современным технологиям, опережающим время. Внутри общих помещений - просторно, а жилые комнаты оснащены всеми удобствами, вплоть до сауны. Хотя все необходимые продукты сюда привозят один раз в год, когда тает лед и приходят корабли, кормят солдат очень вкусно. Говорят, секрет кроется в воде, которую полностью добывают из снега. Для этого его сначала плавят, а затем - отстаивают в огромных цистернах, фильтруют и обрабатывают ультрафиолетом. Затем берут пробу, и уже после запускают арктическую воду в свой трубопровод. А летом морскую воду опресняют, и перед употреблением - минерализуют ее. Как отметил председатель Общественного Совета при Минобороны РФ Павел Гусев, молодые солдаты идут служить на базу с удовольствием, поскольку это и интересно, и там все продумано для того, чтобы военнослужащим было комфортно. Подарки, почетные дипломы, награды и ценные воспоминания -визитная карточка Общественного совета. В этот раз артисты с «большой земли» удивили и незабываемым интерактивным концертом. В нем служащие базы могли участвовать и петь вместе с исполнителями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика