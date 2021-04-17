Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Северный Клевер»: военная база на острове Котельный открылась с новой стороны для делегации Минобороны РФ

Алексей Кошкин
12:18 17.04.2021
Члены Общественного совета при Минобороны РФ впервые посетили военную базу РФ на острове Котельный в 500 километрах от Северного Полюса и доставили огромное удовольствие как самим себе, так и военнослужащим.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В арктических льдах на российской военной базе всего в 500 километрах от Северного полюса «цветет» современный и технологичный «Северный Клевер» - так называется уникальная российская военная база, где впервые побывала делегация общественного совета при Минобороны РФ.

До города Тикси, находящегося рядом с морем Лаптевых, летели сначала почти 10 часов на самолете, а затем, чтобы добраться до военной базы, пересели на вертолет Ми-26. Для дальнейшего путешествия понадобилась уже специальная экипировка, поскольку при температуре всего в 9 градусов, с поправкой на ветер она ощущалась, как все - 20.

На военной базе на острове Котельный делегация Общественного совета при военном ведомстве, куда вошли актеры, журналисты и певцы, сразу же развернула праздничный флаг. Всех интересовало, как живут и главное - служат российские военнослужащие в условиях Крайнего севера.

© ТРК "Звезда"

Боевые машины и комплексы для охраны наших арктических рубежей там применяются в том числе и новейшие - небо над «Северным Клевером» защищают ракетно-пушечные «Панцирь-С1» в арктическом варианте. Они держат под невидимым защитным колпаком ту часть Арктики, где находится наша военная база, и мимо них не пролетит не замеченным ни один самолет-шпион или беспилотник.

Членов Общественного совета доставили до места на специальном транспорте - современных мотосанях, сделанных в Тольятти.

«У нас тут - ни одной девушки! Быт, уборка и даже готовка - все на плечах мужчин-военных. Служат здесь вахтово от полугода и больше. И конечно очень скучают по родным на большой земле!», - рассказывает заместитель командира базы Егор Огарков.

Один год службы здесь засчитывается сразу за два, то есть выслуга для солдат и офицеров - происходит быстрее. Отпуск 0 один раз в полгода. За окном - только бесконечная снежная пустыня, но бывает, что в гости заходят и белые медведи. Хотя внутри базы, опасаться совершенно нечего: «Северный Клевер» построен по современным технологиям, опережающим время. Внутри общих помещений - просторно, а жилые комнаты оснащены всеми удобствами, вплоть до сауны.

Хотя все необходимые продукты сюда привозят один раз в год, когда тает лед и приходят корабли, кормят солдат очень вкусно. Говорят, секрет кроется в воде, которую полностью добывают из снега. Для этого его сначала плавят, а затем - отстаивают в огромных цистернах, фильтруют и обрабатывают ультрафиолетом. Затем берут пробу, и уже после запускают арктическую воду в свой трубопровод. А летом морскую воду опресняют, и перед употреблением - минерализуют ее.

Как отметил председатель Общественного Совета при Минобороны РФ Павел Гусев, молодые солдаты идут служить на базу с удовольствием, поскольку это и интересно, и там все продумано для того, чтобы военнослужащим было комфортно.

Подарки, почетные дипломы, награды и ценные воспоминания -визитная карточка Общественного совета. В этот раз артисты с «большой земли» удивили и незабываемым интерактивным концертом. В нем служащие базы могли участвовать и петь вместе с исполнителями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:12 В стране и мире
В ФСБ РФ по Санкт-Петербургу раскрыли личность задержанного украинского дипломата
07:56 В стране и мире
Видео
Космический корабль «Союз МС-17» с экипажем МКС приземлился в Казахстане
07:24 В стране и мире
В Крыму объяснили закрытие части акватории Черного моря
09:49 В стране и мире
ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге
10:22 В стране и мире
Видео
Смело, дерзко и оригинально: стартовал Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда-2021»
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Врач рассказала, кому строго противопоказано лечение пчелиными укусами
Видео
Чудо-лекарство или миф: эксперт рассказала о целебных возможностях пыльцы и прополиса
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Врач раскрыл опасные для мужчин продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.