Доктор Мясников раскрыл привычки, вызывающие бессонницу

Телеведущий, главный врач московской Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал о неверных действиях человека, приводящих к бессоннице.

Так, в первую очередь, врач рекомендует отказаться от привычки смотреть на часы, пробуждаясь ночью.

«Будете смотреть на часы, а они у многих светящиеся, у вас включится: "Слушай, а через два часа вставать"», — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач призывает ложиться и просыпаться в одно и то же время, независимо от дня недели.

«В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что, если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем», - подчеркнул медик.

Врач предупредил, что в случае, если ночью уснуть не получается, а днем тянет ко сну и вы ложитесь поспать - следующей ночью уснуть также не получится. Не рекомендуется также лежать днем на кровати, поскольку «кровать — это рефлекс ко сну».

Тем, у кого не получается уснуть более чем двадцать минут, Мясников рекомендует встать с кровати, походить и успокоиться. При этом не рекомендуется начинать есть, смотреть на экран гаджета, курить или пить алкоголь.