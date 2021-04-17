«Надводный мир»: во дворе Томска ребенок изловчился покататься на качелях среди лужи, которая ему - по пояс

Ребенок на одной из детских площадок в Томске сумел забраться на качели, несмотря на то, что двор основательно залило водой после растаявшего снега и дождей.

В местных пабликах в соцсетях появилась видеозапись, где мальчик ухитрился покататься на качелях, которые стоят в огромной «море-лужи», которая ему, как кажется на первый визуально, может быть примерно по пояс. При этом как он смог сесть на сиденье, не совсем не понятно, поскольку оно расположено довольно высоко, а мальчик при этом даже не замочил ноги.

Рядом с качелями одного из детей «эвакуирует» с лавочки бабушка, посадив себе на спину, поскольку идти по луже - которая на самом деле оказывается не глубокой и женщине - где-то по щиколотку, маленькому ребенку было бы проблематично.