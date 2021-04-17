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«Надводный мир»: во дворе Томска ребенок изловчился покататься на качелях среди лужи, которая ему - по пояс

Валентина Пескова
10:36 17.04.2021
Детская площадка в одном из дворов оказалась залита водой, однако мальчик как-то ухитрился залезть на качели, при этом его ноги даже не касались воды.
© Видео: Регион-70, Томск, ВКонтакте © Фото: Регион-70, Томск, ВКонтакте
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Ребенок на одной из детских площадок в Томске сумел забраться на качели, несмотря на то, что двор основательно залило водой после растаявшего снега и дождей.

В местных пабликах в соцсетях появилась видеозапись, где мальчик ухитрился покататься на качелях, которые стоят в огромной «море-лужи», которая ему, как кажется на первый визуально, может быть примерно по пояс. При этом как он смог сесть на сиденье, не совсем не понятно, поскольку оно расположено довольно высоко, а мальчик при этом даже не замочил ноги.

Рядом с качелями одного из детей «эвакуирует» с лавочки бабушка, посадив себе на спину, поскольку идти по луже - которая на самом деле оказывается не глубокой и женщине - где-то по щиколотку, маленькому ребенку было бы проблематично.

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