Врач рассказала, опасны ли капли с медом для глаз и носа

Мед обладает противовоспалительным действием. О том, опасно ли использовать капли с этим компонентом для глаз и носа, «Звезде» рассказала апитерапевт Валентина Касьяненко.

Она подчеркнула, что мед способен снимать воспалительные процессы. Однако для глаз их использовать нельзя.

«Дело в том, что там очень маленький объем среды. Склера, слизистая коньюнктива - они очень чувствительны. И если там будет хоть какая-то примесь - непонятно, как будет себя вести. поэтому лучше не надо», - предупредила врач.

Эксперт отметила, что для носа капли с медом использовать можно, например, промывать нос медовой водой.