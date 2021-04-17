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Врач рассказала, опасны ли капли с медом для глаз и носа

Алена Миронова
10:50 17.04.2021
Врач-апитерапевт раскрыла опасность использования капель с медом для глаз.
Врач рассказала, опасны ли капли с медом для глаз и носа
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
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Мед обладает противовоспалительным действием. О том, опасно ли использовать капли с этим компонентом для глаз и носа, «Звезде» рассказала апитерапевт Валентина Касьяненко.

Она подчеркнула, что мед способен снимать воспалительные процессы. Однако для глаз их использовать нельзя.

«Дело в том, что там очень маленький объем среды. Склера, слизистая коньюнктива - они очень чувствительны. И если там будет хоть какая-то примесь - непонятно, как будет себя вести. поэтому лучше не надо», - предупредила врач.

Эксперт отметила, что для носа капли с медом использовать можно, например, промывать нос медовой водой.

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