Концерт росгвардейцев под окнами ветерана восхитил воспитанников детского сада: видео

Оркестр Центр подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии всю неделю посещает места проживания ветеранов и узников фашистских концлагерей, чтобы в преддверии очередной годовщины Дня Победы и Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей порадовать их песнями военных лет.

В пятницу, 16 апреля, музыканты посетили 84-летнего Геннадия Шаврина, узника концлагеря, во время войны располагавшегося возле города Барановичи Белорусской ССР. Выступление совпало с выходом на прогулку воспитанников детского сада, который расположен неподалеку.

Игра оркестра произвела впечатление на юных жителей Тольятти. Они наградили музыкантов громкими восторженными овациями и криками: «Молодцы». Тогда оркестр сыграл для малышей мелодию из мультфильма «Чебурашка». Этот момент попал на видео, которое записали очевидцы. Символично, что Геннадий Тимофеевич оказался в концлагере, когда ему было примерно столько же, как сейчас этим ребятишкам.

«Как хорошо, что современные дети не видят тех ужасов войны, которые выпали на долю старшего поколения. Пусть у них все военное ассоциируется с этим импровизированным концертом, который устроили росгвардейцы», - поделился впечатлениями Дмитрий, один из жителей микрорайона.

Начальник Центра, полковник Андрей Тряпичников отметил, что поздравления, приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, происходят во время подготовки региональной Росгвардии к празднованию Дня Победы.

«К большому сожалению, живых участников этих событий становится все меньше и меньше. И наша задача не только передать эстафету памяти подрастающему поколению, но и подчеркнуть ее важность и значимость. Как показывает случай с воспитанниками детского сада, у нас это получается, - отметил он.

В общей сложности оркестр навестил уже 20 узников лагерей, проживающих на территории региона.